Fismi On Tour approda in Molise, la presidente Bamonte a Ripa: “Grandi sorprese per la tappa del 20 e 21 giugno”

Fismi On Tour, il progetto itinerante di Fismi (Federazione italiana dei servizi per il Made in Italy), si prepara ad approdare in Molise con la seconda tappa prevista il 20 e 21 giugno prossimi presso il comune di Ripalimosani. In questi giorni, la presidente della Federazione, Luisa Bamonte, si trova impegnata in diverse visite istituzionali per gli ultimi aspetti organizzativi dell’evento. “Ripalimosani e il Molise intero – ha dichiarato la presidente Bamonte – sono dei territori meravigliosi con tante bellezze da raccontare, storie di solidarietà, di profonda umanità, e tanta italianità. Stiamo lavorando per celebrare al meglio il Made in Italy anche in questa seconda tappa del nostro Fismi On Tour e per riservare grandi sorprese ai visitatori dell’evento”.

Una tra le tante sorprese riguarda il collegamento in diretta con la comunità di italiani in argentina. Opportunità ottenuta grazie all’intesa raggiunta tra Fismi e l’associazione “Famiglia molisana”. “Un piccolo passo – ha sottolineato Bamonte – per portare l’essenza del Made in Italy fuori dai confini dei piccoli borghi e proiettare gli artigiani presenti all’evento in una dimensione internazionale”. Già confermata la presenza, all’evento, di diversi esponenti del sociale attraverso le Onlus del territorio e la tappa sportiva a cura della locale squadra di volley femminile che si occuperà di creare tante attività ludico ricreative per i più piccini presso il campo sportivo di Ripalimosani. Proprio per permettere al territorio molisano di raccontare e di raccontarsi, questa tappa del Fismi On Tour si svolgerà presso tutto il territorio comunale. “Da mezzogiorno – ha aggiunto la presidente – in poi la città di Ripa si animerà. Sia la parte del centro storico, in cui il castello storico aprirà le proprie porte alla comunità che potrà ammirare diverse mostre artistiche. Ma non solo, in quanto in tutto il Paese si potranno trovare stand di food and beverage e diversi concerti dei musicisti molisani che si esibiranno per l’occasione”.

Ad essere in festa sarà anche il tratturo, che domenica 21 giugno farà da sfondo a diversi laboratori, workshop ed eventi di degustazione a cura degli artigiani di Fismi. “Un evento di tale misura – ha dichiarato il primo cittadino, Marco Giampaolo – non era mai stato realizzato nel nostro Comune. Si tratta di un evento di portata nazionale che rappresenterà un volano per gli artigiani locali, permettendogli di entrare in contatto con diverse regioni italiane e di vivere un’occasione concreta di networking. È questo l’obiettivo che si pone fin dal primo momento la nostra Amministrazione: il nostro compito non è solo quello di sviluppare il turismo ma anche quello di esaltare i nostri artigiani e fornire occasioni di sviluppo all’economia locale. Ringraziamo Fismi On Tour perché questa iniziativa rientra esattamente nella nostra mission politica di sviluppo del territorio”.