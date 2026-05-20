A Valderice un week end con la Festa dell’Unità. Il programma

Sabato 23 e domenica 24 maggio, il Circolo del Partito Democratico di Valderice darà vita alla Festa dell’Unità. Un appuntamento che unisce l’impegno civile, la riflessione sul futuro della nostra comunità e l’innovazione tecnologica, senza dimenticare i momenti di convivialità, buona cucina e musica. “Abbiamo voluto costruire un programma che parlasse a tutti, unendo il dovere della memoria a una riflessione concreta sul presente e sul futuro. Dalla difesa dei valori costituzionali alle sfide della transizione digitale con i giovani protagonisti, fino al dibattito sulle risposte da dare al nostro territorio. La Festa dell’Unità è da sempre uno spazio di ascolto, partecipazione e comunità: invitiamo tutta la cittadinanza a unirsi a noi in queste due giornate“. L’evento si terrà presso il “Summerclub Il Gattopardo”. La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.

Sabato 23 maggio: la memoria e i valori costituzionali

La prima giornata si aprirà nel segno della memoria e del profondo rispetto per la storia del nostro Paese. In occasione del 34° anniversario della strage di Capaci, l’apertura della festa sarà dedicata a una breve e commemorazione delle vittime della strage, per rinnovare l’impegno collettivo nella lotta alla mafia e nella difesa della legalità. A seguire, l’attenzione si sposterà sui pilastri della nostra democrazia con un talk incentrato sulla Costituzione Italiana, un momento di dibattito e approfondimento per riscoprire l’attualità e la forza dei nostri principi fondamentali. La serata proseguirà all’insegna della convivialità con un’apericena a buffet e un momento di intrattenimento con musica dal vivo.

Domenica 24 maggio: innovazione e prospettive locali

La giornata di domenica guarderà dritto al futuro. L’apertura dello spazio pomeridiano sarà interamente curata da due giovani del territorio, che guideranno il pubblico in un viaggio dentro le sfide e le opportunità dell’Intelligenza Artificiale, esplorando l’impatto che questa rivoluzione avrà sulle nostre vite e sul mondo del lavoro. Il programma politico-culturale si chiuderà con un secondo talk interamente dedicato al territorio, un focus aperto per discutere le prospettive di sviluppo, le criticità e il futuro della comunità di Valderice. La manifestazione si concluderà con un rinfresco a buffet accompagnato da una piacevole musica di sottofondo, l’occasione perfetta per continuare il confronto e salutare i partecipanti.