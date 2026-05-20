Quinci incontra RFI: “Linea Palermo-Trapani via Milo pronta nel 2028″

Si è svolto un incontro tra il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani Salvatore Quinci e i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana per fare il punto sullo stato delle infrastrutture ferroviarie del territorio trapanese e sulle prospettive future della mobilità provinciale. “Incontro proficuo ed illuminante – ha dichiarato Quinci –. Il confronto con i rappresentanti di RFI ha consentito a questa Presidenza di ottenere informazioni fondamentali per lo sviluppo strategico del nostro territorio”. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema del ripristino della linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo, per la quale è stata indicata come prospettiva di conclusione dei lavori il 2028. Secondo quanto spiegato dal presidente del Libero Consorzio, il cronoprogramma ha subito rallentamenti a causa della presenza di 69 tombini d’epoca e di due condotte idrauliche che hanno richiesto un’interlocuzione con la Soprintendenza ai Beni culturali di Trapani.

“La fase di discussione è stata superata – ha spiegato Quinci – ma inevitabilmente ha modificato i tempi di realizzazione delle opere”. Tra i temi affrontati anche il sottovia nella città di Trapani, intervento che dovrà essere rivisto e riprogettato in relazione alle future scelte del Comune sulla protezione idraulica dell’area. “RFI farà la sua parte dopo avere certificato le decisioni assunte dall’Amministrazione comunale”, ha aggiunto. Il presidente ha inoltre evidenziato che, una volta ripristinata la tratta via Milo, si procederà con l’elettrificazione della linea ferroviaria, considerata fondamentale per migliorare la mobilità e sostenere lo sviluppo economico del territorio. Buone notizie anche per il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Birgi. “I lavori proseguono e il percorso sarà funzionante consentendo di interagire con l’aeroporto”, ha sottolineato Quinci.

Dall’incontro è emersa anche una nuova ipotesi progettuale: la realizzazione di una metropolitana di superficie in grado di collegare i principali centri della provincia. “Sono emerse le condizioni per avviare uno studio e soprattutto una verifica politica che il Libero Consorzio intende assumere come priorità e responsabilità”, ha spiegato il presidente. L’obiettivo sarà quello di costruire, insieme alla Regione Siciliana, una piattaforma programmatica per individuare le risorse economiche necessarie e sviluppare un sistema di mobilità integrata a supporto della linea Palermo-Trapani via Milo.