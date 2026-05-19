Trasformazione degli uffici postali trapanesi: lavori a Rilievo, operativa la sede di Custonaci

Proseguono i lavori di trasformazione degli uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti trapanesi. Sono infatti partiti i lavori di ammodernamenti nella sede di Rilievo a Misiliscemi, per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La continuità dei servizi ai cittadini è garantita attraverso il vicino ufficio postale di Salina Grande in strada Marausa Salinagrande, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, e dotato ATM Postamat operativo h24. La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Rilievo avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per fine mese, l’ufficio postale sulla Strada Provinciale Trapani Marsala tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.

Custonaci: torna operativa la sede

È tornata operativa invece la sede di Custonaci. A seguito degli interventi di ammodernamento e ristrutturazione, l’ufficio postale di via Ugo Foscolo è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi e una postazione relazionale, dotata di sedute. Predisposta inoltre un’area self, dove verrà installato un totem automatico da quale i cittadini potranno richiedere e stampare in autonomia i documenti relativi ai servizi della PA erogati.

La trasformazione degli spazi

Le due sedi del trapanese infatti sono inserite nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide tra piccoli centri e grandi città. La trasformazione degli spazi degli uffici postali avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati, i certificati di stato civile e anagrafici (quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), i cittadini grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.