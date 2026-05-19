Giochi Matematici, gli studenti dello Scientifico di Marsala brillano a Palermo e Cesenatico

La Finale Nazionale della XVI edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo, promossi dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica (AIPM) “Alfredo Guido”, svoltasi nei giorni scorsi presso l’Università degli Studi di Palermo, ha trasformato le aule dell’Edificio 19 in un grande palcoscenico del talento matematico giovanile.

Il percorso di Matteo Crinelli, Alessio Montalto e Giorgio Giacalone del “Ruggieri” di Marsala è iniziato a novembre con le prime selezioni d’istituto, per poi passare attraverso la complessa Finale d’Area territoriale della provincia di Trapani. Superando quesiti logici ad alto coefficiente di difficoltà, i giovani matematici marsalesi si sono guadagnati il pass per l’evento di Palermo, confrontandosi a viso aperto con i 720 finalisti giunti da ogni regione d’Italia distribuiti tra le categorie della scuola del primo e del secondo ciclo.

C’è chi ha risposto correttamente a 20 domande su 20 ed ha mancato per una manciata di secondi il podio nazionale ma tutti e tre hanno superato la concorrenza di ben 390.000 iscritti iniziali.

Dopo i brillanti risultati della Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, l’istituto lilybetano ha avuto modo di celebrare anche una straordinaria medaglia di bronzo conquistata da Alessio Montalto alla Finale Nazionale della XLII edizione delle Olimpiadi della Matematica a Cesenatico.

La prestigiosa competizione scolastica, organizzata dall’Unione Matematica Italiana (UMI) su mandato del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha visto i 300 migliori studenti delle scuole superiori del Paese sfidarsi a colpi di logica, calcolo combinatorio e geometria. Le Olimpiadi di Matematica sono incluse nel Programma per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione (MIM), inserendo i vincitori della finale nazionale di Cesenatico (medaglie d’oro, argento e bronzo) nell’Albo nazionale delle eccellenze. Il riconoscimento premia i migliori studenti, offrendo incentivi economici e/o altre agevolazioni.

La finale individuale di Cesenatico prevede una sessione intensiva di quattro ore e mezza in cui i ragazzi devono risolvere e dimostrare sei problemi complessi, mai visti prima in ambito scolastico. L’atleta della mente del Liceo Ruggieri è riuscito a scalare le classifiche nazionali grazie a un’intuizione formidabile, posizionandosi ex aequo nella fascia di merito della medaglia di bronzo.

Il piazzamento sul terzo gradino del podio nazionale rappresenta un traguardo eccezionale, considerando la severa selezione territoriale avviata a inizio anno con i tradizionali Giochi di Archimede e proseguita con la complessa fase distrettuale della provincia di Trapani.

Il Dirigente Scolastico e l’intera comunità del Liceo Ruggieri hanno espresso grande soddisfazione per questi risultati straordinari, che premiano il talento, la determinazione e lo spirito di sana competizione sportiva dei propri studenti e l’impegno sistematico del Dipartimento di Matematica del liceo di via Falcone nel campo della valorizzazione delle eccellenze.