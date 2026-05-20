“Il progetto di riqualificazione dell’area non è presente né nella graduatoria provvisoria stilata dagli uffici della Regione, né in quella definitiva. Questo ci fa evincere che la domanda non sia andata effettivamente in porto, e ci induce a interrogarci sulla corretta gestione dell’iter amministrativo da parte degli uffici comunali, chiamati a seguire con la massima attenzione una procedura di così rilevante importanza per la città e per il suo tessuto produttivo.Secondo quanto riportato dalla stampa, la Regione aveva già pubblicato il 24 aprile gli esiti di ricevibilità, senza che dal Comune risultassero osservazioni o rilievi entro i termini previsti. A questo si aggiunge l’assenza della ricevuta di consegna della PEC, che avrebbe potuto rappresentare un elemento decisivo nella fase istruttoria. Può sembrare un dettaglio tecnico, ma è proprio su aspetti come questo che si può decidere la perdita o l’ottenimento di 1 milione e mezzo di euro”. È il commento del Presidente Produzione CNA Trapani, Giovanni Marchese, dopo aver preso visione della graduatoria definitiva delle istanze finanziabili relative all’Avviso della Regione Siciliana “Interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento delle aree artigianali”, in cui non figura il progetto del Comune di Alcamo per il rilancio dell’area di Contrada Sasi.

Giovanni Marchese

“L’ennesima occasione mancata per un territorio che da anni attende interventi concreti a sostegno delle imprese artigiane”, dice. “Riteniamo inaccettabile – conclude con non poca amarezza Marchese, puntualizzando che era stata proprio la CNA Trapani a segnalare il bando sollecitando il Comune a presentare l’istanza, così come ha fatto con altri comuni del trapanese le cui domande risultano ammesse- che un settore già fragile come quello artigiano debba pagare le conseguenze di ritardi, disattenzioni o errori procedurali. Le imprese artigiane rappresentano una parte essenziale dell’economia alcamese. Meritano attenzione, competenza e una gestione amministrativa capace di cogliere ogni opportunità, non di perderla. Per questo chiediamo chiarezza, e continueremo a vigilare, a segnalare le criticità e a proporre soluzioni, restando come sempre al fianco degli artigiani e dello sviluppo del territorio”.