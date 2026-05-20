Marsala: Cateno De Luca show per Patti, il PD attende l’onorevole Provenzano

Continuano gli appuntamenti elettorali in vista del voto a Marsala il 24 e 25 maggio. E’ un Cateno De Luca show quello arrivato anche a Capo Boeo, ieri, in vista delle elezioni Amministrative. Nel suo caso a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti e della lista Marsala Civica – Sud Chiama Nord. Prima una passeggiata in centro, un caffè al bar, un liquoroso, poi nella sede del comitato elettorale della lista civica dove si è soffermato con i candidati consiglieri: “L’intesa definita a Marsala riguarda una figura che ha una capacità dirompente perchè Andreana non è una che si improvvisa all’Amministrazione municipale, è una che ha dimostrato che si può agire con una visione che è sintomo di quello che dovrebbe diventare la Sicilia”. Poi una una stoccata al ‘collega’ di Ars Stefano Pellegrino, dall’altra parte della barricata politica (a sostegno della candidata sindaca Giulia Adamo): “Siamo entrambi d’accordo nel staccare la spina al Governo Schifani“. Per De Luca “mai abbassare la guardia” e spera che il voto a favore della Patti possa superare il 40%.

Sul fronte PD, il deputato Peppe Provenzano sarà in città giovedì 21 maggio a sostegno dei candidati della lista del PD e di Andreana Patti. Il programma della manifestazione si articolerà in due momenti principali:

Ore 18:00 – Passeggiata comunitaria con partenza da Porta Garibaldi, un’occasione di ascolto e dialogo diretto con i cittadini, i commercianti e i residenti del centro storico.

Ore 19:00 – Incontro pubblico presso “’U Jardino di Assud” in piazza San Francesco.

All’iniziativa, oltre all’onorevole Peppe Provenzano e alla candidata sindaca Andreana Patti, interverranno figure di riferimento del Partito Democratico sul territorio: la segretaria del circolo Linda Licari, la segretaria provinciale Valeria Battaglia, il componente della direzione nazionale Sergio Lima e il deputato regionale Dario Safina.