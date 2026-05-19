Salute, la Regione siciliana indica i laboratori di riferimento per i test Hantavirus

L’assessorato della Salute della Regione Siciliana ha indicato i laboratori regionali di riferimento per l’esecuzione dei test diagnostici mirati ad accertare l’eventuale presenza di Hantavirus tipo Andes, come da disposizione ministeriale, prioritariamente in soggetti sintomatici, al fine di garantire una tempestiva gestione clinica e l’attivazione delle conseguenti misure di prevenzione delle infezioni. «Abbiamo dato immediatamente seguito alla richiesta del Ministero – sottolinea l’assessore alla Salute Marcello Caruso – individuando le idonee strutture sanitarie pubbliche sul territorio regionale in grado di svolgere, se ce ne fosse bisogno, questo delicato compito. Il servizio sanitario siciliano è pronto a rispondere nell’eventualità si manifestasse l’esigenza di verificare la presenza del virus e di adottare tutte le procedure necessarie a gestire l’infezione».

Per la Sicilia occidentale è stato indicato il laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza epidemiologica e virologica del dipartimento “Promise” dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, in via Vespro 133; per la Sicilia orientale il laboratorio di virologia clinica dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania, presidio ospedaliero “G. Rodolico” di via Santa Sofia 78.