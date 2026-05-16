Linda Licari: “Trasporti da migliorare e mantenere pubblici, disagi soprattutto nelle contrade”. VIDEO

Linda Licari, docente e segretaria del Partito Democratico, è candidata al Consiglio comunale a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti che l’ha anche designata assessore.

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Professoressa come sta andando la campagna elettorale che sta volgendo al termine?

Va bene, ci muoviamo tra la gente, stiamo facendo il vero porta a porta. Questo ci spinge a sentire i cittadini più da vicino, a raccogliere le loro istanze, soprattutto nelle periferie dove gli abitanti si sentono distanti e abbandonati. Un percorso che il PD aveva iniziato con le segreterie itineranti e dove abbiamo ricevuto criticità e proposte per portarle nel programma elettorale di Andreana Patti.

Lei proviene da una realtà periferica. Sta riscontrando delle differenze a livello di esigenze tra chi vive in centro e chi vive nelle contrade?

Secondo me no. Certo chi vive in periferia sono più svantaggiate. I cittadini del centro, ad esempio, ricevono l’acqua a giorni alterni, ma ci sono contrade in cui l’acqua arriva una volta a settimana. Oppure sulle micro-discariche, presenti in centro ma anche nei terreni dislocati fuori.

Un problema che si è posto è quello dei trasporti. Come si può migliorare il collegamento tra centro e borgate?

La precedente Amministrazione comunale tanto contestata da Grillo ha provveduto all’acquisto di 20 bus di linea, ha predisposto le paline per gli orari degli autobus che al momento non tutte funzionano per mancanza di Gps, e le pensiline. Il servizio va migliorato e mantenuto come pubblico, non siamo d’accordo sulla privatizzazione. I cittadini hanno bisogno di un biglietto a costo contenuto. Le corse vanno aumentate, vanno offerti abbonamenti vantaggiosi per giovani, lavoratori, anziani. Gli studenti spesso rinunciano a corsi pomeridiani, perchè dalle periferie non possono raggiungere le scuole.

Come dovrebbe essere la fruizione dello Stagnone?

Per me è un luogo del cuore, lo migliorerei con navette e parcheggi, alcuni ci sono già sulla SP 21. Si potrebbe lasciare l’auto lì e prendere la navetta per attraversare la Riserva. C’è troppo traffico lungo lo Stagnone, in estate i mezzi restano incolonnati con eccessivo stress da parte dei conducenti. Vanno sistemate le vie di fuga, la via Giacalone andrebbe ampliata ad esempio.

La lista del PD come sta andando in campagna elettorale?

Ringrazio tutti i candidati che hanno dato disponibilità, sono professionalità importanti. Non siamo stati in Consiglio comunale in questi anni e questo ci ha danneggiati. Ma abbiamo fatto un’opposizione costruttiva da fuori, non dall’Aula. Ripartiamo da adesso.