Giacomo Anastasi nuovo presidente della SRR Trapani Sud

A seguito delle dimissioni dalla carica di presidente del sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione, si è proceduto ieri alla ricostituzione del plenum del Consiglio di Amministrazione della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR) Trapani Provincia Sud S.C.P.A., con la nomina del sindaco di Santa Ninfa Carlo Ferreri.

Il ricostituito Consiglio di Amministrazione ha quindi eletto nuovo Presidente della S.R.R. Trapani Provincia Sud il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, e vicepresidente il sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni. “Un sentito ringraziamento va a Giuseppe Castiglione per aver guidato in questi anni con profondo senso del dovere e grande responsabilità la S.R.R. Trapani Sud – dichiara il neo presidente Giacomo Anastasi – La mia presidenza andrà in forte continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni. Proseguire nel percorso di riequilibrio finanziario e amministrativo e sviluppare le potenzialità del Polo Tecnologico di Castelvetrano, acquisito lo scorso anno, sono due punti fondamentali sui quali il nuovo C.d.A. continuerà a lavorare”. “In un settore così strategico e delicato come quello della gestione dei rifiuti – continua il presidente Anastasi – il ruolo della società di coordinamento e regolamentazione è fondamentale per garantire efficienza, sostenibilità e tutela ai Comuni soci e alle nostre comunità”. Il nuovo Consiglio di Amministrazione conferma così l’impegno a proseguire il percorso di consolidamento della società, puntando su innovazione, equilibrio gestionale e valorizzazione degli impianti strategici del territorio provinciale.