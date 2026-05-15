Il Ministro Salvini a Marsala per sostenere la Lega e Giulia Adamo

Il vicepremier Matteo Salvini sarà a Marsala giovedì 21 maggio per sostenere la coalizione di centrodestra guidata da Giulia Adamo.

Il leader leghista parteciperà a un’iniziativa elettorale che si terrà alle 13 presso le Saline Genna. Sarà accompagnato dalla dirigente provinciale Eleonora Lo Curto, dagli assessori regionali Mimmo Turano e Luca Sammartino, dal sottosegretario Claudio Durigon e dal coordinatore regionale del Carroccio, Nino Germanà.

Per Salvini si tratta di un ritorno a Marsala a distanza di 11 anni dalla campagna elettorale per le amministrative del 2015. In quell’occasione fu duramente contestato e rinunciò al previsto intervento a sostegno del candidato sindaco Vito Armato.

Soddisfatta per l’annunciato ritorno a Marsala di Salvini l’onorevole Lo Curto, commissario provinciale della Lega nel trapanese: “Nell’occasione consegneremo al Ministro anche un nota stilata dall’enologo Mario Ragusa, sulla possibilità di utilizzare le eccedenze di vino prodotte in Italia per creare biocombustibile per le auto dando così un serio aiuto ai nostri viticoltori, privilegiando le nostre aziende piuttosto che importare biocombustibile dall’estero. La distillazione ecologica di cui nessuno parla è al centro del nostro progetto a partire da Marsala”.