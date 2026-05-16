Da oggi per i monopattini elettrici obbligatoria la “targa”

Da oggi 16 maggio i monopattini elettrici potranno circolare soltanto se muniti di contrassegno identificativo, la cosiddetta mini targa.

Lo ricorda il Comando della Polizia Municipale di Marsala, che fa riferimento a quanto è previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso marzo.

Le sanzioni

Per chi verrà sorpreso a circolare senza targa sono previste sanzioni fino a 400 euro.

La Polizia Municipale ribadisce che sono già in vigore alcune norme per la conduzione dei monopattini elettrici: è obbligatorio avere compiuto 14 anni di età e indossare il casco durante la circolazione.

L’assicurazione entrerà in vigore il prossimo 16 luglio

Per quanto riguarda invece l’assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici, l’entrata in vigore scatterà dal prossimo 16 luglio 2026, ma già si prevedono problematiche legate ad alcune compagnie di assicurazione che non prevedono nel loro “programma” l’assicurazione per tali veicoli.