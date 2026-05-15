Ultimi appuntamenti con Morsi & Sorsi di Libri: lunedì arriva De Magistris

Ottima presenza di pubblico a Marsala, nello storico spazio di Porta Nuova, per le prime due date della settima edizione di “Morsi & Sorsi di Libri”, la rassegna che unisce lettura, riflessione e impegno civile. L’evento propone un programma variegato, destinato a famiglie e appassionati, con incontri che spaziano dalla narrativa alla saggistica, fino alla letteratura per l’infanzia.

Domenica 17 maggio la manifestazione dedicherà spazio ai giovani lettori e alle famiglie. Alle 16:00 Gabriele Cracolici presenterà “Oliver”, l’avventura di un piccolo pirata coraggioso pensata per stimolare fantasia e curiosità dei più piccoli; la presentazione è realizzata in collaborazione con l’associazione Il Circoletto. Alle 18:00 sarà la volta di Marco Pappalardo con “Io e Carlo”, una storia che esplora il rapporto tra le generazioni e il valore dell’educazione; a seguire Pappalardo presenterà anche “Pier Giorgio Frassati, una vita da prima pagina”, in conversazione con l’imprenditore Ignazio Passalaqua.

La rassegna si concluderà lunedì 18 maggio alle 21:00 con un ospite d’eccezione: Luigi de Magistris presenterà il suo saggio “Attuare la Costituzione”. In un intervento diretto e appassionato, l’autore riflette su come la nostra Carta, pur celebrata come la più bella del mondo, resti troppo spesso disattesa, e lancia un appello all’impegno collettivo per la sua piena attuazione. Dialogherà con lui il giornalista Vincenzo Figlioli.

“Morsi & Sorsi di Libri” conferma la sua vocazione a essere uno spazio aperto di confronto e di cittadinanza, un’occasione per riflettere sulla società contemporanea attraverso il valore delle parole.