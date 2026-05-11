A Marsala nuovi incontri elettorali: intercultura con Kabongo (AVS), Adamo ospiterà l’assessore Scarpinato

Continuano le iniziative elettorali a Marsala in vista del voto del 24 e 25 maggio, alcune da svolgere, altre già svolte nel fine settimana. Incontro con Albert Kabongo, candidato consigliere comunale di AVS – Alleanza Verdi Sinistra, per parlare del suo Paese, delle condizioni di vita del Congo, delle ricchezze naturali e della povertà estrema che lo rende tra i paesi più poveri al mondo. Un momento per parlare di interculturalità, di migrazione, strettamente collegato anche al tema della sicurezza in Città, nella sede di Finestre sul Mondo che ha accolto diversi elettori. Tra gli altri, l’esponente dei Verdi ha dialogato con Salvatore Inguì di Libera. Sempre Kabongo domani, 12 maggio, assieme ai colleghi di lista e candidati Enzo Zerilli e Anna Maria Alagna, terrà un incontro dal titolo più specifico “Immigrazione oggi: sfide e prospettive”, che si terrà alle ore 18 nella sede AVS di via Sibilla n. 38, alla presenza della candidata sindaca Andreana Patti e del sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi.

Domani sull’altro fronte, quello del centrodestra, si terrà un incontro mercoledì 13 maggio, ore 11, nel comitato elettorale della candidata sindaca Giulia Adamo in via F. Crispi 28, con l’assessore ai Beni Culturali e Identità Siciliana, Francesco Scarpinato. Sarà un momento per parlare di cultura e siti culturali, partendo dal grande centro della città antica, il Parco Lilibeo.

Mercoledì 13 maggio alle ore 19 a Strasatti, vic. 1230, nell’area antistante alle officine Palmizi Giovanni Maniscalco, candidato al consiglio comunale nella lista “Si muove la città” incontrerà i cittadini. Sarà presente la candidata sindaca Andreana Patti, modererà l’incontro Chiara Putaggio. Nel corso dell’incontri si parlerà principalmente di: Acqua, Servizi e Sicurezza. I cittadini presenti potranno intervenire, avanzare proposte e segnalare disagi perché: “Il confronto è meglio del racconto”. Seguirà un momento di convivialità.