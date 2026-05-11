Da Marsala alle Egadi con rifiuti speciali non autorizzati, sanzione di oltre 3mila euro

Un’altra operazione a tutela dell’ambiente marino è stata portata a termine dalla Capitaneria di porto di Trapani che, sotto il coordinamento dalla Direzione Marittima di Palermo, ha fermato un uomo che trasportava in maniera illecita rifiuti speciali non pericolosi a bordo del proprio autocarro. L’operazione è scattata al porto di Trapani quando i militari della Guardia Costiera hanno sottoposto a controllo un uomo di Marsala che con il proprio mezzo, appena sbarcato da una delle unità navali impegnate nella tratta porto di Trapani-Isole Egadi, trasportava rifiuti speciali non pericolosi privo delle necessarie autorizzazioni. I militari, impegnati in specifiche attività mirate per la lotta al trasporto non autorizzato di rifiuti anche via mare, hanno dapprima individuato il mezzo e, poi, proceduto ad un’ispezione sul carico trasportato.

I controlli sul mezzo e sul conducente hanno consentito di elevare una sanzione di natura amministrativa pari a 3200 euro per violazione del “Testo Unico Ambientale” contestando al trasgressore il trasporto non autorizzato di 9 (nove) sacchi in plastica contenenti rifiuti speciali non pericolosi tra cui carta, plastica, scarti di cantiere pari a circa 1,5 metri cubi senza il prescritto “Formulario di Identificazione dei Rifiuti” intimando, inoltre, al soggetto sanzionato di procedere al conferimento dei rifiuti presso un centro autorizzato e presentazione del relativo F.I.R. circa lo smaltimento regolare effettuato alla Sezione di Polizia Marittima della Capitaneria di porto di Trapani L’attività di questi giorni è l’ultima di una serie di numerosi accertamenti a tutela dell’ambiente marino operati dai militari della Guardia Costiera i cui controlli si intensificheranno con l’ormai imminente inizio della stagione estiva.