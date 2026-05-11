Marsala, cultura e impegno: torna “Morsi & Sorsi di Libri” a Porta Nuova. Primo incontro con Claudio Fava

Torna l’attesa rassegna letteraria “Morsi & Sorsi di Libri”, giunta alla sua settima edizione, che animerà lo storico spazio di Porta Nuova a Marsala. Un appuntamento ormai consolidato che intreccia il piacere della lettura con l’impegno civile e la riflessione, offrendo al pubblico una selezione di incontri tra narrativa, attualità e letteratura per l’infanzia.

La rassegna si aprirà il 12 maggio alle ore 18:00 con Claudio Fava, che presenterà il suo ultimo romanzo “Non ti fidare”. Attraverso la storia della protagonista Stella, Fava scava con maestria nel trauma dell’identità e nelle ferite del passato, portando il lettore a riflettere sulla fragilità della verità in un contesto complesso e doloroso, ispirato alle ombre della dittatura argentina. A dialogare con l’autore sarà Andrea Tarondo, Sostituto Procuratore di Trapani.

Il 13 maggio alle ore 18:00 sarà la volta di Angelo Barraco, con il suo libro “La boschetta. Storia vera di un duplice omicidio”. L’autore propone una narrazione cruda e documentata di un evento di cronaca nera, spingendo a una riflessione profonda sulla memoria e sui fatti che hanno segnato il territorio. Il dialogo sarà affidato a Salvatore Inguì.

La giornata di domenica 17 maggio sarà dedicata anche ai lettori più giovani e alle famiglie. Alle ore 16:00, Gabriele Cracolici presenterà “Oliver”, un’avventura avvincente che vede protagonista un piccolo e coraggioso pirata, ideale per stimolare l’immaginazione dei più piccoli. Un momento culturale realizzato in collaborazione con l’associazione “Il Circoletto”. A seguire, alle ore 18:00, Marco Pappalardo presenterà “Io e Carlo”. Il libro racconta con delicatezza il legame tra le generazioni, in un viaggio narrativo che invita a scoprire l’importanza della relazione e dell’educazione. Per concludere lo stesso autore presenterà anche il libro “Pier Giorgio Frassati, una vita da prima pagina”. Con Pappalardo dialogherà l’imprenditore Ignazio Passalaqua.

La rassegna si concluderà il 19 maggio alle ore 21:00 con un ospite d’eccezione, Luigi de Magistris, che presenterà il suo saggio “Attuare la Costituzione”. In un’analisi lucida e combattiva, l’autore denuncia come la nostra Carta Costituzionale, pur essendo la “più bella del mondo”, rimanga spesso la più disattesa, chiamando il cittadino a un impegno concreto per la sua piena realizzazione. A dialogare con de Magistris sarà il giornalista Vincenzo Figlioli.

“Morsi & Sorsi di Libri” si conferma così uno spazio di confronto aperto alla cittadinanza, un invito a riflettere sulla società contemporanea attraverso la potenza della parola scritta.