Marsala: camion rimane incastrato in una sbarra del passaggio a livello. VIDEO

Un camion è rimasto incastrato nella tarda mattinata di oggi, sotto una sbarra del passaggio a livello della Stazione di viale Fazio, a Marsala. La stessa sbarra poi è crollata restando perpendicolare sul tetto del furgone di trasporto materiali. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani della Polizia Municipale per regolare il traffico bloccato all’ingresso del passaggio a livello, creando un grosso blocco al transito dei mezzi. Si sta cercando di chiamare la Polfer e di procedere con l’individuazione delle responsabilità del caso. Nessun ferito.

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