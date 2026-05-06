“Lo Sbarco dei Libri – Marsala Street Book Festival”: eventi nelle piazze della Città

Il Circoletto Libreria & Officina Creativa, con il patrocinio del Comune di Marsala, promuove “Lo Sbarco dei Libri – Marsala Street Book Festival”, in programma dal 9 all’11 maggio 2026. L’iniziativa si inserisce nel calendario nazionale de Il Maggio dei Libri, che quest’anno ruota attorno al tema “Ogni libro è creatura viva”. Cuore del festival saranno le piazze del centro. È previsto inoltre un evento off-festival alla Biblioteca Comunale “Salvatore Struppa”, con la presentazione del polo culturale di San Pietro e dei nuovi servizi digitali. Il festival propone il talk “LeggeRete”, dedicato alla filiera del libro e della promozione della lettura, coordinato da Renato Alongi con la partecipazione di operatori culturali. Il programma si apre sabato 9 maggio alle ore 10, alla Biblioteca Comunale con la presentazione del polo culturale digitale e letture ad alta voce a cura di Nati per Leggere. A seguire, Piazza Mameli ospiterà incontri con autori, laboratori per bambini, letture e attività diffuse.

Tra gli appuntamenti figurano Gabriele Cracolici con il laboratorio su Oliver alle 17, Nino De Vita in dialogo con Biagio Guerrera alle 18, Virman Cusenza con Giacomo Di Girolamo alle 19, fino alla cerimonia di smistamento ispirata a Harry Potter a cura della Fumetteria Funside. La giornata si chiuderà con reading, musica live di Giorgia Vassallo, teatro e dj set. Domenica 10 maggio il festival si aprirà alle 9.30 con l’alzabandiera in Piazza Unità d’Italia e proseguirà a Piazza Mameli con colazione di libri, mercatino dell’editoria indipendente e attività per scuole e famiglie. Nel corso della giornata sono previsti letture, spettacoli di pupi siciliani, una parata Disney (alle 16.30) e incontri con autori, musica. Lunedì 11 maggio l’inaugurazione alle 10.30 dell’Hub Turistico al Monumento ai Mille con l’Inno di Mameli eseguito da Liliana Andreanò e Francesco Lombardo. Le attività coinvolgeranno scuole e cittadini in un percorso dedicato alla memoria storica. Alle 19.30, al Waterfront Florio, è prevista l’inaugurazione del Quartiere Inglese con l’evento “Dove il mare unisce le storie: Marsala tra Inglesi e Garibaldi”.