Marsala: come sta cambiando il parcheggio comunale di via Anca Omodei

Il parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei cambia forma. Dopo la chiusura nei giorni scorsi, il parcheggio a pagamento del centro urbano e storico di Marsala, sta subendo alcuni cambiamenti. Ancora chiuso il sottopassaggio, resta aperta la prima area dove però non è ancora possibile utilizzare la macchinetta del park card. Questo comporta che bisogna lasciare le auto incustodite, anche perchè l’alternativa è andare in un tabacchi in Piazza, o usare la macchinetta di Porta Mazara, o utilizzare l’App per i pagamenti della sosta. Ma non tutti riescono ad essere così digitali. Dal Comune di Marsala non hanno ancora fatto sapere nulla, ma nel dubbio non si dovrebbe – almeno per senso del giusto – pagare. E’ stata creata anche una delimitazione all’ingresso con cambio di senso di marcia in entrata e in uscita. Occhio a non sbagliare per non salire sul piccolo muretto disegnato a strisce, che però un senso ce l’ha, ovvero quello di ‘costringere’ gli automobilisti a seguire il corretto senso di direzione per entrare e uscire dal parcheggio, cosa che prima non veniva rispettata. Inoltre è stato creato un dosso in prossimità dell’ingresso, per consentire di rallentare e mettere in sicurezza i pedoni.