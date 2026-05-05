Marsala, all’istituto Mario Nuccio di scena la “Festa di Primavera”

Si tenuta è nei giorni scorsi all‘istituto comprensivo Mario Nuccio di corso Piersanti Mattarella di Marsala la “Festa di Primavera”.

Presenti tutti gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia “Cosentino”. Le insegnanti hanno predisposto nel piazzale antistante l’edificio che ospita l’istituito prodotti della coltivazione della terra che nei giorni precedenti avevano preparato nelle rispettive classi, con l’ausilio dei piccoli alunni.

Oltre a piante ornamentali, esposti anche prodotti dell’orto. I bambini hanno partecipato con entusiasmo, presenti i loro genitori e il dirigente scolastico Francesco Marchese. Contestualmente i giovanissimi si erano cimentati nella preparazione di manufatti (collanine, braccialetti ecc) e si sono poi esibiti in canti e balli come avviene in queste occasioni ludiche.

Al termine il preside ha ringraziato tutti facendo proprio lo slogan dell’incontro “Con la primavera la scuola apre le porte a nuove storie da raccontare”.