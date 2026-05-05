“Come sta cambiando il mondo dell’ istruzione con l’intelligenza artificiale?”: incontro con il Rettore Di Pietra al Liceo Ruggieri di Marsala VIDEO

Proseguono le iniziative del Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala a supporto dell’orientamento degli studenti in vista delle future scelte universitarie e lavorative. In quest’ottica, nei giorni scorsi, l’aula magna dell’istituto guidato dalla dirigente scolastica Fiorella Florio ha accolto il Rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra.

Originario di Marsala, ex studente del “Ruggieri” poi trasferitosi nella città del Palio per la propria formazione universitaria, Di Pietra ha tenuto una lezione magistrale parlando di come l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale stia cambiando il mondo dell’istruzione, rivoluzionando i vari ambiti del sapere. Per il Rettore dell’Ateneo senese risulta fondamentale un utilizzo consapevole e critico di tale strumento, funzionale ai vari ambiti delle attività culturali, scientifiche e produttive. Nell’occasione si è parlato anche del rapporto con l’errore, che spesso rappresenta uno scoglio altamente critico da parte degli studenti, ma che – come affermato da Di Pietra – va considerato come “uno dei passaggi che fanno parte della crescita umana”.

Inevitabile anche un riferimento al delicato processo che porta tanti studenti del Sud a scegliere Università del Centro-Nord, allontanandosi dai propri luoghi d’origine e dai propri affetti. Il Rettore dell’Ateneo di Siena ha consigliato ai ragazzi di scegliere sempre “con il cuore e non con il calcolo”, puntando su quegli ambiti di studio per cui si sentono davvero portati e non quelli che assicurano un impiego più remunerativo. Di Pietra, inoltre, ha illustrato l’offerta formativa dell’Università di Siena, rispondendo anche alle puntuali domande poste dagli studenti che hanno partecipato all’incontro.