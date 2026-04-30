L’Avis è importante, le istituzioni marsalesi in visita alla nuova sede

Visita istituzionale nella nuova sede dell’Avis Marsala, ora in Largo Padre Elia, in prossimità della Chiesa dell’Itria. Il presidente Luciano Rosas, coadiuvato da sanitari e volontari, ha accolto le Autorità guidandole lungo il percorso che dal punto accettazione giunge fino alla sala prelievi e poi al punto colazione. Apprezzamenti e auguri di buon lavoro sono stati espressi dal sindaco Massimo Grillo, dalla dirigente del Commissariato PS di Marsala e dal Segretario Avis regionale Francesco Licata, sottolineando altresì la valenza sociale dell’Associazione. All’incontro sono pure intervenuti il dr. Renato Messina e la dott.ssa Graziella Vaccaro – rispettivamente, responsabili del centro trasfusionale di Trapani e Marsala – che si sono complimentati con il medico responsabile Avis, dr. Nunzio Ragona, per la qualità e il rispetto degli standard sanitari dettati dalla normativa in materia. “Ringrazio tutti per la grande collaborazione che abbiamo ricevuto nel rendere funzionale la nuova sede, ha affermato il presidente Rosas. Un ringraziamento particolare rivolgo al dr. Alberto Di Girolamo che, quale ex sindaco, concesse all’Avis i locali comunali con l’unanime approvazione anche del Consiglio comunale del tempo”.

All’Avis Marsala – che il prossimo anno festeggia i 50anni di attività – si accede dall’area parcheggio di Viale Ugo Foscolo e, di regola, svolge servizio di raccolta sangue nelle giornate di Domenica e Giovedì. Per il prossimo mese, l’eccezione sarà Sabato 23 Maggio che – come disposto dalla Regione Siciliana – è la giornata di raccolta sangue dedicata a Giovanni Falcone. Altra importante iniziativa in programma all’Avis Marsala sarà la “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue” che ricorre il prossimo 14 Giugno. L’idea è quella di un “open day” di sensibilizzazione alla donazione, con un brindisi augurale alla nuova sede aperto a donatrici e donatori.