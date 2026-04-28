Il Circolo Schermistico Mazarese brilla a Riccione al Campionato Gold Cadetti

Grande prestazione per le atlete del Circolo Schermistico Mazarese impegnate a Riccione per ill Campionato Nazionale Gold Cadetti. La compagine mazarese conclude la prima giornata di gara con una prestigiosa medaglia e ben due qualificazioni per la fase finale del Campionato Italiano di categoria.

Nella prova di sciabola femminile, Costanza Marciante ha confermato il suo eccellente valore tecnico conquistando una splendida medaglia di bronzo. Al termine di una competizione di altissimo livello, la giovane atleta, saccense di nascita ma atleta della società mazarese, è riuscita a salire sul terzo gradino del podio, dimostrando grinta e precisione in ogni assalto.

Ottima prestazione anche per Martina Renda, che ha chiuso la gara con un solido 13esimo posto. Grazie a una condotta di gara determinata, Martina si è confermata tra le migliori 16 sciabolatrici del panorama nazionale, centrando l’obiettivo prefissato. Il risultato ottenuto ha un valore fondamentale: sia Costanza Marciante che Martina Renda hanno staccato ufficialmente il pass per il Campionato Italiano Cadetti. Un traguardo questo che premia l’eccellenza della scherma mazarese ma anche i sacrifici di tutti i nostri atleti

Ma dietro questi successi c’è anche il lavoro costante di uno staff tecnico di primo livello, guidato dal Maestro Giuseppe Pugliese e composto dalle Maestre Rosa Inzirillo e Catia Pugliese. La loro dedizione e competenza nella preparazione atletica e tattica si confermano ancora una volta la chiave dei successi del sodalizio mazarese. “Questi risultati sono il frutto di sacrifici e di una programmazione attenta”, commenta il Maestro Giuseppe Pugliese. “Il podio di Costanza e il piazzamento di Martina ci rendono orgogliosi e ci caricano in vista Campionato Italiano di categoria, dove porteremo con onore i colori della Città di Mazara del Vallo”.