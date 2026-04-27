In semifinale, andata sfortunata per il Futsal Mazara, l’Eur vince 3 a 0

Nel primo atto della semifinale play off di Serie A2 l’Eur sfrutta il fattore campo e si impone 3-0 sul Futsal Mazara che avrà a disposizione la gara di ritorno per provare a ribaltare il risultato. Gara sul filo dell’equilibrio nella fase iniziale, con le squadre che si studiano senza scoprirsi. Mister Bruno si affida al power play già nei primi minuti, ma la gara non si schioda dallo 0-0, restando molto fisica. I gialloblu provano a farsi vedere con una conclusione dalla distanza di Alves che finisce alta, mentre l’Eur ci prova alternando i due pivot, Mendez e Bobadilla. All’8’, padroni di casa pericolosi con Batella, che riceve da Mendez e si ritrova a tu per tu con Danek, decisiva la sua deviazione in corner. Due minuti più tardi, però, lo stesso capitano dei padroni di casa sblocca il match, recuperando un pallone a metà campo e lanciandosi verso la porta, senza lasciare scampo al portiere gialloblu.

Al 13’, un errore in fase di impostazione dei mazaresi consente ai romani di raddoppiare con Bobadilla. I gialloblu provano a reagire sull’asse Buscaglia-Alves, ma la retroguardia di casa si chiude bene e non lascia spazi, provando a ripartire quando ne ha l’occasione, come al 16’ quando prima Danek si oppone a Scalambretti, la palla arriva a Bobadilla che insacca per il 3-0. La formazione di mister Enzo Bruno ha due buone occasioni per accorciare prima dell’intervallo prima con Buscaglia sul cui tiro si oppone Carlettino quasi sulla linea e poi con Joao, il cui diagonale però finisce di poco largo e così si va al riposo.

Già in avvio di ripresa i gialloblu mostrano un atteggiamento più determinato, stazionando stabilmente nella metà campo avversaria e provandoci subito con Buscaglia, tiro a lato, mentre dall’altra parte è Lombardino a impensierire i mazaresi. Al 4’, incursione di Bruno sulla destra, palla in mezzo per Buscaglia che viene anticipato dalla difesa avversaria. Mister Bruno fa ruotare gli effettivi a sua disposizione e al 6’ Joao ci prova dalla distanza, costringendo Tobia all’intervento in tuffo. Anche Agugliaro si rende pericoloso, ma il suo tiro finisce largo.

Dall’altro lato Danek dice di no per due volte a Giulii Capponi, mentre in ripartenza il Futsal Mazara si riaffaccia in avanti con De Marco, che chiude troppo il sinistro. Gialloblu nuovamente pericolosi con Joao, palla di poco sul fondo. I minuti che seguono sono ad alta tensione e pieni di colpi proibiti: prima Lombardino colpisce Daricca con una gomitata a palla lontana, il 22 gialloblu resta a terra col labbro spaccato e per il giocatore dell’Eur arriva soltanto un giallo. Per i mazaresi ci riprova ancora Joao, ma il suo destro finisce di un soffio a lato, mentre a poco più di 2’ dalla fine è Danek a compiere un autentico miracolo su Batella. Nel finale altri momenti di nervosismo quando Scalambretti rifila un colpo violento in faccia a Buscaglia, anche in questo caso arriva soltanto un giallo per il giocatore dell’Eur. L’ultima occasione è per il Futsal Mazara, il tentativo di Alves viene messo in corner da Tobia.