Clean-up al Plesso Ranna: sensibilizzazione Plastic Free degli studenti marsalesi

Dalla teoria alla pratica, dai banchi di scuola alla cura delle proprie aiuole. Oggi, dalle ore 12 alle 13, oltre trenta studenti delle classi prime del Plesso Ranna (I.C. Mario Nuccio) sono stati protagonisti di una giornata dedicata al decoro urbano e alla sostenibilità. L’iniziativa, coordinata dalle professeoresse Carla Raineri e Maria Grazia Alberti, nasce con il preciso intento di sensibilizzare le giovani generazioni attraverso l’azione diretta. Questo evento rappresenta la naturale evoluzione delle attività di sensibilizzazione già operate in classe dalla Referente e dai volontari Plastic Free, che nei mesi scorsi hanno incontrato gli alunni per discutere dell’emergenza legata all’abbandono dei rifiuti e dell’importanza di una corretta raccolta differenziata. “Dopo aver dialogato con i volontari Plastic Free e aver compreso la gravità dell’inquinamento da plastica, i ragazzi hanno manifestato il desiderio di fare la propria parte”, spiega la Prof.ssa Raineri, Referente Plastic Free Marsala. “L’attività di oggi al Plesso Ranna è la dimostrazione che la sensibilizzazione fatta in classe ha dato i suoi frutti: oggi i nostri studenti sono consapevoli e pronti a diventare custodi attivi del loro istituto e della loro città”. Sotto la guida dei loro insegnanti, i ragazzi si sono dedicati alla pulizia dell’atrio e delle aree verdi, trasformando un’ora di lezione in un potente esempio di cittadinanza attiva.