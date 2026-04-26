A Mazara la mostra su Gaza “I grant you refuge” 

Venerdì 8 maggio, alle ore 18.30, nella chiesa San Bartolomeo di Mazara del Vallo, s’inaugura la mostra “I grant you refuge”, a cura di Paolo Patruno. La collettiva è allestita con foto da Gaza scattate da Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras, Shadi Al-Taratibi. L’iniziativa è dell’Ufficio diocesano pastorale per le migrazioni e la mobilità umana insieme all’associazione “Casa della Comunità Speranza”, col patrocinio del Comune. Sino al 22 maggio. Orari: da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sabato e domenica: 10-13 e 16-20.