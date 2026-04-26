Acqua pura: il Rotary Marsala  porta Free Water nella sede del “Damiani”

Il Rotary Club di Marsala promuove la settima edizione del progetto FREE WATER, mirato a diffondere l’accesso dell’acqua potabile gratuito nelle scuole del territorio; quest’anno l’iniziativa ha visto l’istallazione di un distributore d’acqua presso la sede dell’IPC dell’I.I.S. “Abele Damiani” di Marsala. Il depuratore, collocato all’ingresso della scuola, utilizza un sistema di osmosi inversa che garantisce la purezza, cioè l’assenza di contaminanti o sostanze indesiderate, offrendo un’acqua perfettamente potabile e dal gusto ottimale. Gli studenti avranno a disposizione acqua fresca e sicura eliminando la dipendenza della plastica monouso; oltre al beneficio ambientale, questa istallazione offre vantaggi economici per le famiglie. Le famiglie possono risparmiare una somma considerevole nel lungo periodo, contribuendo al contempo alla riduzione dei rifiuti plastici, tutto questo promuove un consumo più sostenibile.

Desideriamo esprimere come istituto un sentito ringraziamento al Rotary club di Marsala e al presidente del club Antonio Giovanni De Vita, al Rotaract e al suo presidente Vincenzo Valenti e all’Interact e al suo Presidente Federico Canova, per la sensibilità dimostrata verso le problematiche ambientali e per il concreto sostegno offerto. Il loro impegno si traduce in un’azione tangibile, che avrà un impatto positivo sulla vita quotidiana dei nostri studenti, promuovendo abitudini sostenibili e una maggiore consapevolezza dell’importanza della conservazione delle risorse naturali.