Al Teatro Sollima di Marsala il concerto del Duo Baritono-Pianoforte Andric- Shepanovic

Domenica 26 aprile alle ore 18 al Teatro Sollima di Marsala un evento da non perdere. Un grande concerto di musica classica che porterà sul palco il grande baritono Vladimir Andric, Primo Baritono del Teatro nazionale di Belgrado, accompagnato al Pianoforte dal pianista Vladimir Vanja Scepanovic, Maestro Collaboratore presso il Teatro nazionale di Belgrado.

Si tratta di due personalità di grande levatura artistica che da anni calcano i palcoscenici più prestigiosi del mondo. Il baritono Vladimir Andric debutta nel 1994 presso il Teatro dell’Opera di Belgrado con l’interpretazione del ruolo di Montano nell’ Otello di Verdi, che ha imparato ed eseguito in un solo giorno. Vladimir Vanja Shepanovic è pianista, musicista da camera e Maestro collaboratore presso il Teatro dell’Opera di Belgrado. Ha tenuto oltre 300 recital come solista e musicista da camera in Serbia, Montenegro, Slovenia, Croazia, Macedonia del Nord, Danimarca, Italia, Malta, Russia, Portogallo, Cina, Stati Uniti e Canada. Nel corso della sua carriera ha eseguito oltre trenta prima mondiali di opere di compositori provenienti da Serbia, Macedonia del Nord, Croazia, Stati Uniti, Filippine, Regno Unito, Ucraina, Israele. L’evento fa parte della XXVI Stagione Concertistica Accademia Beethoven, patrocinata dal comune di Marsala, dalla Regione Sicilia, dall’Assessorato Cultura e Spettacolo, nonché sostenuta dal Ministero MIUR, che ne apprezza il grande valore artistico e la qualità dei Concerti di livello internazionale.