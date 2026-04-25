La Diocesi di Mazara celebra il 26 aprile la giornata pro-seminario nelle parrocchie

Domenica 26 aprile si celebrerà in tutte le comunità ecclesiali della Diocesi la Giornata diocesana per il Seminario. Un appuntamento per il quale il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella richiama alla responsabilità tutta la comunità diocesana. Il Vescovo, richiamando le parole di Papa Francesco («Lo Spirito ci ama e conosce il posto di ognuno nel tutto, per Lui non siamo coriandoli portati dal vento, ma tessere insostituibili del suo mosaico», Omelia Pentecoste 2020), dice che «ogni tessera è preziosa, unica, indispensabile». Monsignor Giurdanella aggiunge che «il delicato impegno dell’animazione della pastorale vocazionale non può essere delegata solo ad alcuni presbiteri, a specifici uffici o al Seminario diocesano. Suscitare interrogativi, curare e accompagnare il cammino di quanti si mettono in ricerca e si aprono ad accogliere il dono della chiamata è responsabilità di tutta la comunità ecclesiale».

Il Vescovo chiede a ogni membro di porsi domande: come vivo la mia testimonianza di credente? Come vivo la mia sequela Christi? Sono contento? Quale impegno metto in atto per avvicinare il Vangelo ad ogni uomo e donna del nostro tempo e curare ogni sensibilità vocazionale nella realtà della comunità? Da qui «occorre proporre ai giovani, con rinnovato entusiasmo la bellezza della radicalità della sequela di Cristo, mostrandone il fascino, e attraendo con la testimonianza della nostra vita totalmente donata», dice il Vescovo. Durante le celebrazioni della Giornata in tutte le parrocchie verrà effettuata una raccolta specifica.