Petrosino, via libera alla bonifica del litorale: il Comune punta sul bando regionale

Il Comune di Petrosino punta sulla tutela ambientale e sulla valorizzazione del litorale. Con la delibera di Giunta n. 51 del 15 aprile 2026, l’Amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Anastasi ha deciso di aderire all’avviso pubblico regionale dedicato allo sviluppo sostenibile nelle aree del demanio marittimo. Il provvedimento rappresenta un atto di indirizzo con cui il Comune manifesta la volontà di partecipare al programma promosso dall’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente, finalizzato alla tutela degli ecosistemi costieri e alla gestione sostenibile delle aree demaniali, considerata anche l’alta attenzione, nei mesi invernali, al litorale – soprattutto l’area centrale del Biscione – in cui tra mareggiate e detriti in strada, con l’aggiunta del fenomeno di erosione costiera, la costa ha subito notevoli danni. In particolare, l’Amministrazione petrosilena intende richiedere un contributo a fondo perduto destinato alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica e per l’ambiente, con interventi mirati soprattutto nelle spiagge e nelle aree costiere.

L’obiettivo è rafforzare le attività di pulizia e bonifica, contrastare il degrado e migliorare la fruibilità del territorio anche in chiave turistica. La Regione Siciliana ha messo a disposizione 1 milione di euro per il 2026 a favore dei Comuni costieri che aderiranno al programma. Petrosino, dunque, si candida a intercettare queste risorse per potenziare gli interventi sul proprio litorale. Con la delibera, inoltre, è stato dato mandato agli uffici comunali di predisporre tutta la documentazione necessaria per la partecipazione al bando, mentre al sindaco spetterà l’invio della domanda di finanziamento entro i termini previsti. L’atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo, a conferma dell’urgenza di avviare le procedure e cogliere questa opportunità per migliorare la qualità ambientale e la sicurezza del territorio comunale.