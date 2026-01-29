Biscione impraticabile per la mareggiata, a Petrosino non si può circolare sul lungomare

Ordinanza di chiusura temporanea del Lungomare Biscione a Petrosino per motivi di sicurezza. Se con il Ciclone il Comune aveva ripristinato la carreggiata, con la mareggiata delle scorse ore la situazione si è aggravata. A seguito del monitoraggio odierno del territorio, è stata riscontrata l’impraticabilità di un tratto del Lungomare Biscione, oltre la Piazza Biscione. Le condizioni meteo-marine, nella notte tra il 28 e 29 gennaio, hanno determinato l’accumulo di notevoli quantità di alghe e di detriti sulla sede stradale, con conseguente pericolo per la circolazione veicolare e pedonale. Per tali motivi, al fine di tutelare la pubblica incolumità e nel pubblico interesse, è stata emessa apposita ordinanza di interdizione al transito: divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto di Lungomare Biscione dal numero civico 3 fino all’attraversamento di Piazza Biscione, con intersezione via Giardinello (lato mare); a partire dalla data odierna e fino a cessato pericolo, ovvero fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e percorribilità. L’Amministrazione invita la cittadinanza alla massima collaborazione, al rispetto della segnaletica e a utilizzare percorsi alternativi.