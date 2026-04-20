Marsala: l’Opera di Birgi celebra la Madonna di Fatima il 13 maggio

Il 13 maggio si celebra la Madonna di Fatima: la data coincide con quella della prima apparizione della Vergine ai tre pastorelli portoghesi nel 1917, in una località in aperta campagna denominata Cova da Iria. Dopo le apparizioni a Fatima è stato edificato un Santuario, dove si recano ogni anno milioni di fedeli che pregano la Madonna di Fatima, titolo mariano al quale sono consacrate numerose chiese nel mondo. Una di queste si trova nella zona nord di Marsala, vicino l’aeroporto di Birgi, ovvero l’Opera Santuario Nostra Signora di Fatima che accoglie pellegrini e fedeli da tutta la Sicilia.

Pertanto, la comunità invita ad unirsi in preghiera con la recita del Santo Rosario e con la partecipazione alle Sante Messe. Da giorno 4 al 12 maggio, alle ore 18.30, ci sarà l’Esposizione Eucaristica, la recita dei Vespri ed il Santo Rosario e alle 19:30 la Santa Messa presieduta da padre Roberto Sardu O.F.M. Cap.. Partecipare alla novena darà l’opportunità di preparare e dilatare i cuori ad accogliere la Beata Vergine nel giorno clou che sarà il 13 maggio, quando la celebrazione delle 19 sarà presieduta da S.E.R. Mons. Angelo Giurdanella Vescovo di Mazara del Vallo. Chiunque volesse organizzare pellegrinaggi o gruppi per partecipare alla Messa Solenne delle ore 19 del 13 maggio si può rivolgere al numero 0923-966873 o con messaggi whatsApp al numero 328-0861933.