Grande orgoglio per l’indirizzo Sistema Moda dell’ITET Garibaldi di Marsala. L’alunna Serena Daidone (IV anno) dell’indirizzo Sistema Moda ha rappresentato con talento l’istituto alla Gara Nazionale svoltasi a Busto Arsizio presso l’Istituto “Olga Fiorini”. Questo scambio è stato reso ancora più significativo dall’appartenenza alla Rete TAM (Tessile Abbigliamento Moda), il network nazionale che unisce le scuole d’eccellenza e le aziende del settore, promuovendo una sinergia costante tra istruzione e mondo del lavoro.

Due giorni tra creatività e confronto

“Serena ha affrontato due intense giornate di gara, dedicandosi all’ideazione e alla progettazione di una collezione ispirata proprio al creativo di Dolce & Gabbana – riferiscono le due docenti responsabili, la professoressa Loredana Scaglione e la professoressa Lea Cammareri -. Ma non è stata solo una competizione, è stata un’esperienza di immersione didattica, sociale e culturale, ha avuto l’opportunità di confrontarsi con studenti provenienti da ogni angolo del Paese, dal Friuli alla Sicilia, in un mosaico di talenti e culture che ha reso l’evento un momento unico di crescita sociale e professionale”. Mentre i ragazzi erano impegnati nella gara e nei momenti di convivialità — culminati nella suggestiva cena medievale a Legnano, presso la Contrada di Sant’Erasmo — tutti i docenti hanno vissuto un prezioso aggiornamento professionale visitando l’azienda di Dolce & Gabbana e l’Archivio e azienda Missoni, accolti dal carisma di Luca Missoni.

Attestati di Dolce & Gabbana

“L’evento si è concluso con l’emozionante consegna degli attestati di partecipazione dallo staff di Dolce & Gabbana, un riconoscimento importante per l’impegno e la creatività dimostrati dai ragazzi. Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine alla nostra Dirigente Loana Giacalone – continuano le docenti – per aver creduto in questo progetto e aver permesso al nostro Istituto di partecipare alla Gara Nazionale Sistema Moda 2026. Sostenere queste iniziative, significa offrire ai nostri ragazzi non solo una competizione, ma una vera finestra sul loro futuro professionale. Un’opportunità che arricchisce il loro bagaglio culturale e umano attraverso il confronto con le eccellenze di tutta Italia”.