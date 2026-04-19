Lutto tra gli avvocati marsalesi, è morta Marianna Licari

Lutto nel mondo dell’avvocatura marsalese. E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Marianna Licari, avvocata del Foro di Marsala, molto conosciuta in città e nel suo settore lavorativo, dove aveva ricoperto anche il ruolo di tesoriere del Consiglio dell’Ordine e di Coordinatrice regionale dei Fori siciliani.

Alla professionista lilibetana era stata diagnosticata una grave malattia, purtroppo non operabile. Le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi tempi, fino a determinarne il decesso. Aveva 51 anni.

I funerali si terranno domani, lunedì 20 aprile, presso la Chiesa Madre di Marsala.