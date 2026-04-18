Marsala capitale degli scacchi giovanili: record di partecipanti e podi

Marsala si conferma capitale degli scacchi giovanili siciliani ospitando, nel week end all’Hotel President, la fase regionale del 38° Campionato Italiano Giovanile, valida per l’accesso alla finale nazionale in programma a Cagliari dal 29 agosto al 5 settembre. Organizzato dall’ASD Lilybetana Scacchi sotto l’egida del Comitato Scacchistico Siciliano, il torneo ha fatto registrare numeri record con 218 giovani. Tra i risultati spiccano i 5 podi conquistati dalla Lilybetana: 2° posto per Edoardo Fontana (Under 12) e Davide Montalto (Under 18); 3° posto per Samuele Fazio (Under 8), Matilde D’Angelo (Under 8 femminile) e Ilaria Canale (Under 14 femminile). Nella classifica per province, Trapani si piazza seconda dietro Palermo, mentre tra le società la Lilybetana chiude terza alle spalle di Palermo Scacchi e Pedone Isolano Misilmeri. La tre giorni è proseguita il 13 aprile con il Trofeo Scacchi Scuola, che ha coinvolto 55 squadre di 5 province. Ottimi risultati anche per gli istituti marsalesi: l’IC Cavour-Mazzini conquista il primo posto nelle Secondarie di primo grado femminile, mentre il Liceo Scientifico Ruggieri è secondo tra gli Juniores e il Liceo Pascasino – Giovanni XXIII secondo tra le Juniores femminili.