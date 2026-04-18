Il Liceo Scientifico di Marsala allo SDIA Fest di Monfalcone

Il Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala ha partecipato attivamente allo SDIA Fest 2026, il Festival della Scienza dei Dati e dell’Intelligenza Artificiale, confermandosi un punto di riferimento per l’innovazione didattica. L’evento si è tenuto venerdì 17 aprile a Monfalcone (GO), con il liceo siciliano tra i protagonisti della rete nazionale. Gli studenti del primo biennio SDIA hanno assistito alla lezione-spettacolo del professore Marco Camisani Calzolari presso il Teatro Bonezzi, focalizzata sull’uso consapevole dell’IA e sulle competenze per il futuro. In un’epoca che rivoluziona alle radici i paradigmi della vita, che mette in crisi non solo le conoscenze ma i punti di vista e le modalità di approccio, è indispensabile la consapevolezza dell’AI che solo l’informatica può garantire ma servono anche “menti curiose, capaci di pensiero laterale, competenze umanistiche” che devono essere stimolate attraverso la letteratura, l’arte e soprattutto la filosofia.



Camisani Calzolari ha messo in guardia soprattutto rispetto al modo di pensare riassumibile nell’affermazione “ABBIAMO FATTO SEMPRE COSÌ”, sottolineando come solo la flessibilità e la disponibilità a formarsi e a ri-mettersi in gioco continuamente, a qualsiasi età, possano oggi salvare dall’esclusione sociale.

Nel pomeriggio, i ragazzi sono stati coinvolti negli SDIAFest LABS, attività pratiche e sfide collaborative (hackathon) per sviluppare soluzioni digitali creative insieme a centinaia di coetanei provenienti da tutta Italia.

Da tre anni il Liceo di Marsala offre il percorso di Scienze Applicate con curvatura SDIA. Questo indirizzo integra le discipline scientifiche tradizionali con lo studio dei Big Data e degli algoritmi di Intelligenza Artificiale nell’ambito dell’informatica, che a tale scopo è stata potenziata, puntando a formare studenti capaci di governare l’innovazione tecnologica con spirito critico e basi umanistiche, costruite attraverso la filosofia che si declina in laboratorio del pensiero già a partire dal primo biennio