Al Cine Don Bosco di Marsala Zendaya-Pattinson in “Drama” e “Super Mario”

Al Cine Don Bosco di Marsala due proiezioni. La prima con il film d’animazione tratto dai videogiochi di “Super Mario” che prosegue alle ore 16.30 e 18.30. Alle ore 21.30 invece, l’atteso “Drama – Un segreto è per sempre” che vede la coppia Zendaya-Robert Pattinson. Emma e Charlie si incontrano in un bar, lui cerca un approccio ma non si accorge che lei è sorda da un orecchio, e dall’altro sta ascoltando musica. Così, una volta attirata l’attenzione della ragazza, deve ripetere il discorso che si era preparato. La coppia arriva alla vigilia del matrimonio, ma appena prima del grande evento ha l’infelice idea di partecipare, insieme ad una coppia di amici, a un gioco pericoloso: raccontarsi l’un l’altro la cosa peggiore che abbiano mai fatto nella loro vita fino a quel momento. Ed Emma rivela qualcosa che attirerà su di lei diffidenza…