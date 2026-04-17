Al Cinema Golden di Marsala tre film: Pif, “La mummia” e “Il Vangelo di Giuda”

Al Cinema Golden di Marsala una triplice proiezione. Il film di e con Pif “Che dio perdona a tutti” continua alle 17.15 e alle 19.15, mentre lunedì 20 e martedì 21 solo alle ore 18. La storia narra di un uomo scettico alla religione che però conosce una ragazza cattolica amante della cucina e se ne innamora. Il film horror “Lee Cronin – La mummia” arriva in sala alle ore 21.15, mentre il 20 e 21 aprile solo alle 22. La piccola Katie, scomparsa otto anni prima nel deserto, ricompare misteriosamente, ma i genitori si accorgono presto di un inquietante cambiamento nella bambina. Il film “Il Vangelo di Giuda” di Giulio Base arriva in programmazione eccezionalmente il 20 e 21 aprile alle ore 20.30. La storia di Giuda letta dal regista che vede nel cast Giancarlo Giannini, Rupert Everett, Paz Vega.