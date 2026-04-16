A Mazara torna il Mezzo Festival: la festa della musica dal 31 luglio al 2 agosto

Dal 31 luglio al 2 agosto torna a Mazara del Vallo il Mezzo Festival. La terza edizione, dal titolo “Figli dello stesso mare, sotto le stesse stelle”, avrà luogo presso il Giardino dell’Emiro ed è organizzata dai ragazzi di Mezza APS, associazione di promozione sociale attiva sul territorio regionale. Un gruppo di giovani che, tra chi è restato e chi è tornato, si è unito per costruire un ecosistema culturale vitale, trasformando la propria terra in uno spazio d’azione concreta per ogni generazione. Mezzo Festival nasce per ripensare il Sud non più come periferia, ma come baricentro culturale e imprenditoriale di una nuova visione mediterranea. Al centro, la musica come linguaggio comune e terreno di confronto tra culture, radici e sperimentazione. Tra i nomi già annunciati, Giovanni Truppi, Davide Shorty e Nico Arezzo.

Mazara è l’emblema di tutto questo poiché la città rappresenta da millenni un crocevia naturale dove Nord e Sud d’Europa si intrecciano con l’Est e l’Ovest del Mediterraneo. Il festival si sviluppa attraverso un fitto calendario che precede i grandi eventi dal vivo. Inoltre, la location offrirà aree dedicate al relax, al food, uno spazio per bambini e famiglie e un mercatino vintage, rendendo l’esperienza inclusiva e trasversale. Sempre maggiore è il numero di istituzioni e privati che supportano l’evento, già patrocinato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani. Mezzo Festival è un invito a scoprire che il territorio siciliano è un terreno fertile, dove l’incontro tra mondi diversi è la scintilla che accende il cambiamento.​ Segui le pagine social per scoprire gli artisti di questa edizione:

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Di seguito il link per l’acquisto dei biglietti e il manifesto della terza edizione:

Biglietti: https://www.mezzofestival.it/biglietti/

Manifesto: https://www.mezzofestival.it/manifesto/