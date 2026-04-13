Urso “Padiglione della Regione Siciliana al Vinitaly è sintesi di qualità, lavoro e visione”

ROMA (ITALPRESS) – “Il padiglione della Regione Siciliana al Vinitaly è la sintesi di ciò che rende forte il nostro Paese: qualità, lavoro e visione. Un modello produttivo che unisce tradizione e capacità di innovare. Qui il vino non è solo prodotto, ma racconto di territori, imprese e tradizioni che sanno innovare e competere nel mondo. Un vero e proprio patrimonio del Made in Italy che affonda nelle radici della terra in cui sono cresciuto”. Così su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

“Accompagnato da Antonino Li Volsi, direttore dell’associazione Providi che raggruppa oltre 60 cantine del territorio, ho incontrato diversi produttori, ascoltando storie di impegno, sacrificio e orgoglio. Realtà che dimostrano quanto la Sicilia sappia essere protagonista, con forza e identità, sui mercati internazionali – aggiunge -. Un confronto prezioso che conferma la necessità di continuare a sostenere con determinazione un settore strategico per la crescita del Paese”.

– Foto profilo X Adolfo Urso –

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