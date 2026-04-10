Il coraggio della coerenza: storie di etica della libertà

Esiste un filo sottile, ma resistente…sembra d’acciaio! É quel confine che attraversa alcune vite e le rende esempi di “vita”. Il filo d’acciaio rappresenta, nella storia di Ada Prospero Gobetti Marchesini, il rifiuto categorico di piegare la testa davanti al sopruso e alla logica del favore. Ada ci insegna che la vera libertà non è fatta di gesti eroici, ma di scelte quotidiane: dire di no quando sarebbe più facile dire sì, non piegarsi quando conviene farlo, non accettare scorciatoie quando tutti intorno le chiamano “opportunità”. Che la storia di Ada Gobetti ci faccia da bussola! In particolare, nei momenti in cui restare coerenti sembra costare troppo… In un tempo in cui il conformismo era l’unica via per una carriera sicura, Ada scelse la strada della rettitudine. Dopo la perdita del marito Piero Gobetti, vittima della violenza di chi voleva metterne a tacere le idee, lei non si adattò, né scese a compromessi.

La sua fu una resistenza “colta”, dimostrando che la dignità non è in vendita. Il suo modo di resistere non fece rumore, ma lasciò traccia. Quella che si gioca ogni giorno nei contesti più ordinari: quando si sceglie di non adeguarsi, quando si rifiutano logiche di favore, quando si resta fedeli ai propri valori anche a costo di pagare un prezzo. Il suo impegno, attraverso i Gruppi di Difesa della Donna, fu un vero e proprio manifesto per la cittadinanza attiva fatta di donne consapevoli, autonome, capaci di abitare lo spazio pubblico non come comparse, ma come protagoniste. Accanto a lei, donne come Camilla Ravera, impersonificano modelli di integrità lontani dai ruoli marginali o assistenziali. Queste donne non cercavano privilegi, ma diritti. Non chiedevano favori, ma giustizia. Parlare di Ada, oggi, significa che la coerenza può diventare una pratica quotidiana. Che può attraversare un tempo difficile senza rinunciare alla propria integrità. Che si può restare fedeli a se stessi anche quando sarebbe più semplice fare il contrario. E se c’è un modo per uscire davvero dai momenti più difficili, non è adattarsi: è non tradirsi.