Vinitaly 2026: ENEA e IRVO presentano con Mario Ragusa la guida al risparmio energetico

Martedì 14 aprile, presso la Sala Puccini di Verona Fiere, ENEA presenterà ufficialmente la “Guida Nazionale per l’Efficientamento Energetico delle Aziende Vitivinicole”.

L’evento, organizzato dall’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica dell’ENEA in collaborazione con Confimi Industria, si inserisce nell’ambito della Ricerca di Sistema Elettrico per il Piano Triennale 2025-2027.

La Guida si configura come uno strumento operativo concreto, sviluppato partendo dall’analisi dei consumi reali rilevati nelle cantine italiane. Questo importante lavoro scientifico e divulgativo è stato reso possibile grazie a una sinergia strategica avviata nel 2023 su iniziativa del marsalese Mario Ragusa, funzionario dell’IRVO (Istituto Regionale del Vino e dell’Olio della Regione Sicilia). Ragusa ha collaborato fattivamente alla realizzazione dei lavori, coordinando il contributo dell’istituto siciliano per tradurre la complessità delle innovazioni tecniche in vantaggi economici immediati: meno sprechi, riduzione dei costi di gestione e maggiore competitività sui mercati internazionali.

L’obiettivo è trasformare la complessità delle normative e delle tecnologie tecniche in soluzioni misurabili che garantiscano meno sprechi, costi ridotti e una maggiore credibilità sui mercati internazionali.

Il programma dei lavori inizierà alle ore 15 con gli interventi di Ilaria Bertini, Direttrice del Dipartimento Unità Efficientamento Energetico di ENEA, seguiti dai saluti dei vertici di Confimi Industria, Vincenza Frasca e Claudio Cioietto.

La presentazione tecnica della guida sarà affidata a Biagio Di Pietra, ricercatore ENEA.A seguire, una tavola rotonda moderata da Giovanni Puglisi (ENEA) metterà a confronto le esperienze di successo del settore. Tra i relatori figurano Giuseppe Figlioli (Assoenologi Sicilia), Natale Geraci (Cantine Corvo), Luca Frulli (Terre Cevico), Vito Bentivegna (IRVO Sicilia) e Matteo Limoni (Ordine degli Ingegneri di Verona).

Dalle ore 16.30, l’evento offrirà un’importante opportunità di confronto diretto con una sessione di incontri B2B. Imprenditori e operatori della filiera potranno interfacciarsi con i tecnici e i ricercatori ENEA per ricevere indicazioni personalizzate su come innovare le proprie strutture attraverso l’efficienza energetica.

La partecipazione all’evento è pubblica e gratuita.