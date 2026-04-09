Ruba in un supermercato di Alcamo mentre era ai domiciliari, arrestato 29enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Alcamo hanno arrestato in flagranza un 29enne originario e residente ad Alcamo per furto aggravato, evasione dai domiciliari e resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. I militari dell’Arma, durante un servizio perlustrativo, sorprendevano l’alcamese, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, mentre, rincorso da alcuni dipendenti, usciva frettolosamente da un supermercato di via Kennedy. L’uomo, fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di merce, presumibilmente poco prima asportata dall’attività commerciale, per un valore di alcune decine di euro. Durante le operazioni di identificazione e perquisizione l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, opponeva fattiva resistenza e minacciava i Carabinieri che lo traevano in arresto sanzionandolo, ai sensi dell’art. 688 c.p., anche per lo stato di ubriachezza manifesta in luogo pubblico e/o aperto al pubblico. All’esito dell’udienza di convalida il 29enne è stato tradotto presso il carcere di Trapani a seguito dell’aggravamento della pena.