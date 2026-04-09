Marsala: conclusi i lavori in via Emanuela Loi, proseguono quelli del lungomare

E’ stata inaugurata questa mattina, a Marsala, l’area riqualificata di via Emanuela Loi, realizzata nell’ambito di un più ampio intervento di Rigenerazione Urbana, con fondi (PNRR M5C2 – Investimento 2.1). La targa commemorativa avvolta dal tricolore – in Memoria delle Vittime di mafia – è stata collocata accanto ad un alberello di nuova piantumazione.

Qui la scopertura da parte del sindaco Massimo Grillo e dalla dirigente della Polizia di Stato Antonella Vivona, affiancati da due bambini del comprensivo Cavour-Mazzini che ha pure partecipato al momento inaugurale. Il progetto, i cui aspetti tecnici sono stati illustrati dall’architetto Stefano Pipitone, è stato avviato la scorsa estate. Si avvale di un investimento complessivo di due milioni di euro (fondi Pnrr), comprendenti i lavori del waterfront sul Lungomare portuale. Su quest’area l’intervento non è ancora stato ultimato, ma – in prospettiva – fa parte di un più ampio progetto di rigenerazione che prevede il collegamento con via Emanuele Loi, nell’ambito di una visione volta a consolidare il rapporto tra la città e il mare.