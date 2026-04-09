Al Circolo Lilybeo si presenta “Pagine sparse” di Leonardo Agate

Pagine sparse, l’ultima fatica editoriale di Leonardo Agate, pubblicata da Amazon, sarà presentata domenica 12 aprile alle ore 18 presso il Circolo Lilybeo di Via Vaccari 1, in collaborazione con la Libreria Mondadori di Marsala. Dialogherà con l’autore Francesco Vinci e le letture saranno curate da Giulio Culicchia. Il libro di Agate, giornalista e scrittore marsalese, è una corposa miscellanea di parodie, racconti, aforismi, pezzi di costume, poesie, brevi testi scritti a quattro mani con Daniela Bruni, oltre ad alcuni articoli apparsi su alcune testate giornalistiche locali.