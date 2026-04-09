Antonini: “Mi candido a sindaco”. E Trapani si scopre davanti a una nuova partita

All’inizio sembrava uno di quegli annunci destinati a perdersi nel rumore del primo aprile. Una dichiarazione forte, arrivata sui social, in una diretta dai toni accesi, con Valerio Antonini in primo piano, diretto, senza formalismi, quasi a voler parlare più da cittadino che da imprenditore. E invece, con il passare delle ore, quel messaggio ha assunto un peso diverso. Poco dopo la mezzanotte del 2 aprile, infatti, è arrivata la conferma: nessun pesce d’aprile, nessuna provocazione. La candidatura a sindaco di Trapani è reale, e come ha sottolineato lui stesso irrevocabile. La decisione matura in un momento tutt’altro che semplice.

Dall’annuncio social alla conferma

Le ultime settimane hanno segnato un passaggio difficile per le sue società sportive: da una parte la conferma della penalizzazione per il Trapani Calcio, che sprofonda in classifica rendendo la corsa alla salvezza sempre più complicata; dall’altra lo stop definitivo ai ricorsi della Trapani Shark. Due colpi ravvicinati che avrebbero potuto spingere verso un disimpegno. Invece, Antonini ha scelto di fare l’opposto. Nel suo racconto, la candidatura nasce proprio da qui. Dalla convinzione che, per cambiare davvero le cose, sia necessario entrare nei meccanismi decisionali. “Scardinare un sistema dall’interno”, ha detto, utilizzando un’immagine che restituisce bene il senso della sua scelta: non più un confronto esterno, ma una sfida giocata direttamente dentro le istituzioni. Eppure, solo qualche mese fa, lo scenario appariva completamente diverso. Lo stesso Antonini aveva parlato apertamente della possibilità di lasciare, di cedere le società, persino di affidarne la gestione al Comune.

Il momento difficile e la scelta di rilanciare

Un passaggio che non si è mai concretizzato e che, con il senno di poi, sembra appartenere a una fase ormai superata. Oggi la linea è cambiata: restare, rilanciare, e al tempo stesso provare a guidare la città. Il linguaggio utilizzato nella sua diretta ha colpito per intensità. Parole dure, immagini forti, un giudizio severo su quanto visto in questi anni a Trapani. Ma accanto alla critica, c’è anche una rivendicazione personale: quella di chi riconosce errori, soprattutto nelle scelte delle persone di cui si è circondato, ma chiede di essere giudicato per le intenzioni e per l’impegno profuso. In filigrana, si intravede un passaggio delicato: trasformare una vicenda nata nell’ambito sportivo, tra ricorsi, sanzioni e tensioni istituzionali, in un progetto politico vero e proprio.

Dall’ipotesi di lasciare al progetto politico fino alle polemiche

Non è un salto scontato, né privo di rischi. Ma è esattamente la direzione che Antonini sembra voler prendere. Intanto, la città osserva. Tra curiosità, scetticismo e inevitabile dibattito. Perché al di là delle opinioni, una cosa appare chiara: questa candidatura cambia il clima, sposta il confronto, accende una discussione che va oltre il destino di una squadra o di una stagione. E mentre sul campo il Trapani è chiamato a inseguire una salvezza complicata, fuori dal campo si apre un’altra partita. Più ampia, più incerta, e decisamente più decisiva: quella per il futuro della città. In ogni caso e al di là delle dichiarazioni d’intenti, al momento in cui andiamo in stampa, di Antonini e della sua decisione più o meno verosimile non abbiamo certezza. I suoi canali social tacciono e con loro lui. Staremo a vedere quanto e se succederà.