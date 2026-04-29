Twirling: le Libellule Marsala brillano tra Europa e Sicilia

Grande momento per l’A.S.D. Le Libellule Italia Marsala, protagonista sia all’European Technical Championship di Twirling nei Paesi Bassi, sia nelle competizioni regionali siciliane. In ambito europeo, Gaia Pipitone e Leo De Marco hanno raggiunto le finali, con Leo vicino al podio (quarto posto) e Gaia settima. Buona prova anche per Greta De Marco, semifinalista. Rientrate in Italia, le atlete si sono confermate nella fase regionale di Twirling a Patti, conquistando ben 36 medaglie (16 ori, 11 argenti, 9 bronzi) e qualificazioni per i campionati nazionali alla E-Work Arena. Una stagione intensa e ricca di soddisfazioni, come sottolineato dal tecnico Giulia Mirabile, che evidenzia crescita, spirito di squadra e risultati di alto livello oltre alle medaglie.