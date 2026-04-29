Marsala al voto: liste e assessori del candidato sindaco Leonardo Curatolo

Il candidato sindaco di Marsala Leonardo Curatolo, ha rispettato l’impegno preso con gli elettori lilybetani preso in anticipo rispetto agli altri suoi colleghi ed ha presentato la lista Marsala Futura, i 24 nomi e gli assessori designati. I primi 4 nomi che compongono la Giunta sono: Enza Giannone, che sembra svolgere il lavoro di agente di viaggi, Erino Licari, già esponente noto in città oltre che presidente di una ex squadra di calcio petrosilena, Giacomo Amato, Elda Maria Celi che a gennaio 2026 è stata nuova Segretaria regionale del Dipartimento “Problematiche del Terzo Settore” della Democrazia Cristiana. Queste le prime parole dei sostenitori di Curatolo: “Non è stato facile raggiungere questo risultato. Costruire da zero una proposta politica fuori dai vecchi schemi richiede sacrificio e impegno costante. Tuttavia, non ci siamo mai demoralizzati. Al contrario: ogni porta chiusa e ogni ‘no’ ricevuto non hanno fatto altro che renderci più forti e convinti della necessità di offrire ai marsalesi un’alternativa fresca, libera e coraggiosa. Marsala Futura nasce con l’obiettivo di rimettere al centro del dibattito politico i temi del territorio, puntando su volti nuovi e su un programma concreto, lontano dalle logiche di spartizione partitica. Nei prossimi giorni verranno resi noti i nomi di tutti i candidati e i dettagli del programma elettorale durante un evento di presentazione ufficiale alla città”. Questa di seguito l’unica lista a supporto del candidato sindaco:

MARSALA FUTURA