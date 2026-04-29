Si è svolta con grande partecipazione e successo nei giorni 25 e 26 aprile 2026, presso il Camping Biscione di Petrosino, l’attesa Esposizione Canina organizzata dal Gruppo Cinofilo Marsalese, delegazione ENCI – presieduto da Paolo Pistone – e dal Gruppo Cinofilo Trapanese – presieduto da Nicola Todaro – con il patrocinio del Comune di Petrosino. L’evento, ormai appuntamento consolidato nel calendario locale dopo le positive edizioni del 2023, 2024 e 2025, ha visto la partecipazione di 610 cani, accompagnati da allevatori, handler e appassionati provenienti da diverse regioni, oltre a numerosi visitatori e cittadini che hanno animato le due giornate.

La manifestazione ha confermato il proprio valore non solo dal punto di vista cinofilo, ma anche sotto il profilo sociale, culturale e turistico, contribuendo a promuovere il territorio e a generare un importante indotto per le attività locali. Il podio del best in show di sabato, della 18ª esposizione nazionale di Trapani, vede il 1° posto di Colacicco’s sweet dreams solo-B con un barbone grande mole bianco (proprietaria Antonia Bucci); 2° posto per la Moonlight Venturesome con un Bull Terrer in miniatura (proprietario Ignazio Desimone); 3° posto per la Francini’s Marechiaro con il cocker spaniel inglese rosso (proprietario Anastasia Mamonova).

Il podio del best in show di domenica 26, ovvero della 33ª esposizione internazionale di Marsala, vede al 1° posto ancora la Colaciccio’s con il Barbone grande mole, al 2° posto la Maxstaffy Luther con uno Staffordshire Bull Terrier (proprietario Massimo Liccardi), 3° posto per la The Last Hurrah Dachsnam con un bassotto nano a pelo duro (proprietario Giorgio Amore). E’ stato assegnato anche il premio “Egadi Winner” al vincitore assoluto delle due esposizioni, lo spareggio delle due giornate ha visto la vittoria del Barbone Grande Mole che ha vinto entrambe le competizioni. Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione Comunale, che ha sostenuto l’iniziativa riconoscendone il significativo impatto positivo sulla comunità. “Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per valorizzare il nostro territorio e rafforzare il senso di comunità – ha dichiarato il Sindaco Giacomo Anastasi –. L’Esposizione Canina Internazionale si conferma una manifestazione capace di attrarre visitatori e appassionati, generando ricadute economiche e promuovendo un’immagine dinamica e accogliente di Petrosino. Ringraziamo il Gruppo Cinofilo Marsalese per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’organizzazione”.