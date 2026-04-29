Marsala al voto: liste e assessori del candidato sindaco Massimo Grillo

Il sindaco uscente di Marsala, Massimo Grillo, ha presentato le liste dei candidati al Consiglio comunale e i 4 assessori designati: l’imprenditore Salvatore Agate e il geometra Gaspare Di Girolamo, entrambi già nella giunta Grillo, la dottoressa Augugliaro Cinzia Zelinda e l’avvocato Gaspare Stabile. Queste le 4 liste a sostegno di Grillo:
UDC – UNIONE DI CENTRO
- Ferrantelli Pellegrino Guglielmo
- Di Girolamo Gaspare
- Mannone Francesco
- Sciacca Graziella Maria
- Biondo Mario
- Ciaccio Caterina
- D’Alberti Giuseppe
- Genna Nicola
- Licari Maria
- Manciaracina Irene
- Marchese Gaspare Giuseppe
- Oddo Giuseppe
- Parrinello Michele
- Pipitone Carla
- Pulizzi Martina
- Regina Martina
- Russo Fabio
- Sparla Giovanna
- Tumbarello Chiara Maria Pia
- Veltri Teresa
- Burgio Vita Maria Lucia
- Pettina Rosita
- Ter Zoli Sergio
- Bilello Mariano
LILIBEO VIVA
- Accardi Michele Maurizio
- Agate Salvatore
- Apelle Giorgia
- Bilardello Ignazio Massimo
- Ciaramidaro Francesco Claudio
- Cosenza Rosanna Pia
- Crimi Aurora
- D’angelo Giuseppe Salvatore
- Di Girolamo Roberto
- Forte Giuseppe
- Gambina Vito
- Geretto Antonio
- Laudicina Tiziana
- Lombardino Paolo
- Monaco Federico Francesco
- Parrinello Manuela
- Sammartano Nicola
- Vaiarello Anna Pamela
- Vinci Annalisa
- Ferrera Stefania Giuseppina
- Pistillo Elena
- Marino Krizia
- Maltese Sofia
LIBERI
- Abrignani Vito Gian Paolo
- Alagna Giacoma
- Altaserse Antonina Luciana
- Barbera Salvatore
- Canova Vito Manlio Sergio
- Cellura Serena Manuela
- Curatolo Giuseppe
- Di Girolamo Francesco
- Fernandez Felice Gaspare detto Rino
- Fuscelli Giacomo Emanuele
- Giacalone Michela
- Impiccichè Lorena
- La Commare Giuseppe Salvatore
- Lentini Vitalba
- Mannone Rosa
- Marino Giuseppe
- Mezzapelle Anna Luisa detta Annalisa
- Parrinello Raimondo Roberto
- Pipitone Diego Massimo
- Rallo Martina Antonina
- Sammartano Maria Flavia
- Zerilli Sveva
- Barraco Giuseppe
- Frazzitta Antonio
VIVERE LA CITTA’
- Errante Giovanni Alfredo
- Casano Zeudi Maria
- Sturiano Daniela Giuseppa
- Mauro Aldo
- Maltese Paolino detto Paolo
- Marino Francesco detto Ciccio
- Di Girolamo Roberta
- Cuddretto Giuseppe Massimo
- Maggio Felice
- Vitale Giuseppa detta Giusi
- Monaco Angela Romina
- Licari Federica
- Occhipinti Stefano Pio
- Mancuso Paola
- Sciacca Luisa
- Patti Beatrice detta Bea
- Trapani Matteo
- Mannone Rossella
- Pari Eugenio
- Parrinello Salvatore
- Alacchi Richard
- Parrinello Antonino Gianluca detto Gianluca
- Di Giovanni Annalisa
- Gaudini Antonio