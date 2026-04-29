Marsala al voto: liste e assessori del candidato sindaco Massimo Grillo

redazione

Marsala al voto: liste e assessori del candidato sindaco Massimo Grillo

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 17:17

Il sindaco uscente di Marsala, Massimo Grillo, ha presentato le liste dei candidati al Consiglio comunale e i 4 assessori designati: l’imprenditore Salvatore Agate e il geometra Gaspare Di Girolamo, entrambi già nella giunta Grillo, la dottoressa Augugliaro Cinzia Zelinda e l’avvocato Gaspare Stabile. Queste le 4 liste a sostegno di Grillo:

UDCUNIONE DI CENTRO

  • Ferrantelli Pellegrino Guglielmo
  • Di Girolamo Gaspare
  • Mannone Francesco
  • Sciacca Graziella Maria
  • Biondo Mario
  • Ciaccio Caterina
  • D’Alberti Giuseppe
  • Genna Nicola
  • Licari Maria
  • Manciaracina Irene
  • Marchese Gaspare Giuseppe
  • Oddo Giuseppe
  • Parrinello Michele
  • Pipitone Carla
  • Pulizzi Martina
  • Regina Martina
  • Russo Fabio
  • Sparla Giovanna
  • Tumbarello Chiara Maria Pia
  • Veltri Teresa
  • Burgio Vita Maria Lucia
  • Pettina Rosita
  • Ter Zoli Sergio
  • Bilello Mariano

LILIBEO VIVA

  • Accardi Michele Maurizio
  • Agate Salvatore
  • Apelle Giorgia
  • Bilardello Ignazio Massimo
  • Ciaramidaro Francesco Claudio
  • Cosenza Rosanna Pia
  • Crimi Aurora
  • D’angelo Giuseppe Salvatore
  • Di Girolamo Roberto
  • Forte Giuseppe
  • Gambina Vito
  • Geretto Antonio
  • Laudicina Tiziana
  • Lombardino Paolo
  • Monaco Federico Francesco
  • Parrinello Manuela
  • Sammartano Nicola
  • Vaiarello Anna Pamela
  • Vinci Annalisa
  • Ferrera Stefania Giuseppina
  • Pistillo Elena
  • Marino Krizia
  • Maltese Sofia

LIBERI

  • Abrignani Vito Gian Paolo
  • Alagna Giacoma
  • Altaserse Antonina Luciana
  • Barbera Salvatore
  • Canova Vito Manlio Sergio
  • Cellura Serena Manuela
  • Curatolo Giuseppe
  • Di Girolamo Francesco
  • Fernandez Felice Gaspare detto Rino
  • Fuscelli Giacomo Emanuele
  • Giacalone Michela
  • Impiccichè Lorena
  • La Commare Giuseppe Salvatore
  • Lentini Vitalba
  • Mannone Rosa
  • Marino Giuseppe
  • Mezzapelle Anna Luisa detta Annalisa
  • Parrinello Raimondo Roberto
  • Pipitone Diego Massimo
  • Rallo Martina Antonina
  • Sammartano Maria Flavia
  • Zerilli Sveva
  • Barraco Giuseppe
  • Frazzitta Antonio

VIVERE LA CITTA’

  • Errante Giovanni Alfredo
  • Casano Zeudi Maria
  • Sturiano Daniela Giuseppa
  • Mauro Aldo
  • Maltese Paolino detto Paolo
  • Marino Francesco detto Ciccio
  • Di Girolamo Roberta
  • Cuddretto Giuseppe Massimo
  • Maggio Felice
  • Vitale Giuseppa detta Giusi
  • Monaco Angela Romina
  • Licari Federica
  • Occhipinti Stefano Pio
  • Mancuso Paola
  • Sciacca Luisa
  • Patti Beatrice detta Bea
  • Trapani Matteo
  • Mannone Rossella
  • Pari Eugenio
  • Parrinello Salvatore
  • Alacchi Richard
  • Parrinello Antonino Gianluca detto Gianluca
  • Di Giovanni Annalisa
  • Gaudini Antonio

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