Marsala al voto: liste e assessori del candidato sindaco Massimo Grillo

Il sindaco uscente di Marsala, Massimo Grillo, ha presentato le liste dei candidati al Consiglio comunale e i 4 assessori designati: l’imprenditore Salvatore Agate e il geometra Gaspare Di Girolamo, entrambi già nella giunta Grillo, la dottoressa Augugliaro Cinzia Zelinda e l’avvocato Gaspare Stabile. Queste le 4 liste a sostegno di Grillo:

UDC – UNIONE DI CENTRO

Ferrantelli Pellegrino Guglielmo

Di Girolamo Gaspare

Mannone Francesco

Sciacca Graziella Maria

Biondo Mario

Ciaccio Caterina

D’Alberti Giuseppe

Genna Nicola

Licari Maria

Manciaracina Irene

Marchese Gaspare Giuseppe

Oddo Giuseppe

Parrinello Michele

Pipitone Carla

Pulizzi Martina

Regina Martina

Russo Fabio

Sparla Giovanna

Tumbarello Chiara Maria Pia

Veltri Teresa

Burgio Vita Maria Lucia

Pettina Rosita

Ter Zoli Sergio

Bilello Mariano

LILIBEO VIVA

Accardi Michele Maurizio

Accardi Michele Maurizio Agate Salvatore

Apelle Giorgia

Bilardello Ignazio Massimo

Ciaramidaro Francesco Claudio

Cosenza Rosanna Pia

Crimi Aurora

D’angelo Giuseppe Salvatore

Di Girolamo Roberto

Forte Giuseppe

Gambina Vito

Geretto Antonio

Laudicina Tiziana

Lombardino Paolo

Monaco Federico Francesco

Parrinello Manuela

Sammartano Nicola

Vaiarello Anna Pamela

Vinci Annalisa

Ferrera Stefania Giuseppina

Pistillo Elena

Marino Krizia

Maltese Sofia

LIBERI

Abrignani Vito Gian Paolo

Alagna Giacoma

Altaserse Antonina Luciana

Barbera Salvatore

Canova Vito Manlio Sergio

Cellura Serena Manuela

Curatolo Giuseppe

Di Girolamo Francesco

Fernandez Felice Gaspare detto Rino

Fuscelli Giacomo Emanuele

Giacalone Michela

Impiccichè Lorena

La Commare Giuseppe Salvatore

Lentini Vitalba

Mannone Rosa

Marino Giuseppe

Mezzapelle Anna Luisa detta Annalisa

Parrinello Raimondo Roberto

Pipitone Diego Massimo

Rallo Martina Antonina

Sammartano Maria Flavia

Zerilli Sveva

Barraco Giuseppe

Frazzitta Antonio

VIVERE LA CITTA’